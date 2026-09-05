Putin held talks with Trump's envoys on the conflict on Ukraine. The main thing

Russian President Vladimir Putin held talks with US President Donald Trump's special envoys Steve Witkoff and By Jared Kushner on the peace plan for the settlement of the conflict on Ukraine.
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