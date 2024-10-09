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В Якутии умерла подвергшаяся нападению собак 12-летняя девочка

В Якутии умерла подвергшаяся нападению собак 12-летняя девочка

Министерство здравоохранения Якутии с сообщило о смерти девочки, пострадавшей от нападения собак в посёлке Чульман.

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