На улице в Калуге обнаружены кости

В Калуге, если прогуляться вниз по улице Беляева, то можно обнаружить пугающую находку, которая, вероятно появилась там после ливневых дождейВ Калуге, если прогуляться вниз по улице Беляева, то можно обнаружить пугающую находку, которая, вероятно появилась там после ливневых дождей.