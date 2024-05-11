Редчайший гоночный Chevrolet Corvette C5-R GT1 появился в продаже

Chevrolet Corvette разных поколений — одна из самых успешных и ярких машин гонок категории GT. Если вы хотите приобщиться к истории культового гоночного купе, можно приобрести один из заводских автомобилей Chevrolet Corvette C5-R GT1.
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