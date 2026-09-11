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Пашинян: Армения будет уходить от российского газа при любом раскладе

Пашинян: Армения будет уходить от российского газа при любом раскладе

Власти Армении будут искать альтернативу российскому газу независимо от того, подорожает он или нет. Об этом заявил на брифинге премьер республики Никол Пашинян, передают NEWS.

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