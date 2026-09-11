Пашинян: Армения будет уходить от российского газа при любом раскладе

Власти Армении будут искать альтернативу российскому газу независимо от того, подорожает он или нет. Об этом заявил на брифинге премьер республики Никол Пашинян, передают NEWS.
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чем скорее тем лучше для россии - хватит кормить дармоедов !!!!!