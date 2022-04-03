Посол Украины в ФРГ обвинил президента Германии в "паутине контактов" с Кремлем

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью газете Tagesspiegel обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что тот якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает "паутиной контактов" с Москвой, сообщает ТАСС.