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Посол Украины в ФРГ обвинил президента Германии в "паутине контактов" с Кремлем

Посол Украины в ФРГ обвинил президента Германии в "паутине контактов" с Кремлем

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью газете Tagesspiegel обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что тот якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает "паутиной контактов" с Москвой, сообщает ТАСС.

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