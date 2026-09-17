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Аргументы и Факты

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Стали известны места запуска украинских БПЛА по Владимиру

Стали известны места запуска украинских БПЛА по Владимиру

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивном комментарии для aif.

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