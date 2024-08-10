Virgin Galactic рассказала о будущем своих космопланов

Силуэт космоплана Delta Class / © Virgin Galactic Главный финансовый директор компании Даг Аренс во время недавней презентации сообщил, что в первые годы после начала коммерческой эксплуатации двух новых космических самолетов Delta Class Virgin Galactic сможет выполнять до 125 полетов в год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии