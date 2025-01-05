Из Сирии – на север Афганистана: реально ли вторжение джихадистов в Таджикистан?

Американцы расширяют присутствие в центральноазиатской стране под прикрытием «гуманитарных» программ «В Северном Афганистане отмечена концентрация боевиков [запрещённой в России группировки] "Хайят Тахрир Аш-Шам" из числа бывших граждан Таджикистана.
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