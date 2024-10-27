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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игрока «Крузейро» удалили через 3 секунды после начала матча. Бразилец ударил локтем в шею защитника «Атлетико Паранаэнсе»

Бразильский нападающий Рафа Силва был удален за то, что ударил локтем Кайке Рошу из «Атлетико» в область чуть ниже шеи.

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