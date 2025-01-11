Глава Якутии встретился с бойцом СВО, победившим в схватке боевика ВСУ

Глава Якутии Айсен Николаев провел встречу с Андреем Григорьевым – участником специальной военной операции, который одержал победу в смертельной схватке с боевиком Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом Николаев написал в своем Telegram-канале.
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