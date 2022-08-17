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Новые подробности по циклону в Приморье огласили синоптики - направление

Новые подробности по циклону в Приморье огласили синоптики - направление

Метеоэксперты огласили новые подробности по циклону, который недавно пришел в Приморье. Так, стихия уже сместилась к острову Хоккайдо, а его влияние на край сильно ослабело, отметили синоптики метеорологического портала "Примпогода".

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