Метеоэксперты огласили новые подробности по циклону, который недавно пришел в Приморье. Так, стихия уже сместилась к острову Хоккайдо, а его влияние на край сильно ослабело, отметили синоптики метеорологического портала "Примпогода".
Популярные статьи
- Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине почтили память выдающегося русского адмирала Фёдора Ушакова
- На Балтийском флоте почтили память погибших подводников АПРК «Курск»
- Экипажи истребителей Су-35С ЗВО продолжают уничтожать объекты военной инфраструктуры ВСУ в ходе специальной военной операции
Свежие комментарии