Дорога смерти к Глушково: десант разнёс колонны НАТОвской бронетехники на Курском фронте106 тульская дивизия ВДВ и крымский 56 полк предотвратили множество попыток прорыва техники ВСУ в Глушковский район Курской области.
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