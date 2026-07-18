Юрист Куприянов объяснил, как подарить квартиру с согласия супруга

С конца 2024 года оформление дарения квартиры будет требовать нотариальной заверки. Артемий Куприянов разъясняет сложности таких сделок, особенно для имущества, нажитого в браке, и предупреждает о возможных финансовых рисках для одаряемого.
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