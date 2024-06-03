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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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UFC перенес пресс-конференцию в Дублине на неопределенный срок

«Пресс-конференция UFC 303, запланированная на сегодня, отложена до дальнейшего уведомления. Мы искренне извиняемся перед всеми фанатами, которые планировали посетить мероприятие.

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