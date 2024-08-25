🇫🇷🖇 Французские СМИ сообщили об аресте Павла Дурова: по их информации, полиция задержала основателя Telegram в аэропорту Парижа на выходе из его частного бизнес-джета.
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🇫🇷🖇 Французские СМИ сообщили об аресте Павла Дурова: по их информации, полиция задержала основателя Telegram в аэропорту Парижа на выходе из его частного бизнес-джета.
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