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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Росавиация запретила транзитные полеты через московские аэропорты

Росавиация запретила транзитные полеты через московские аэропорты

Изменения были инициированы Министерством обороны на фоне участившихся с весны атак Росавиация ввела запрет на транзитные полеты через Московский узловой диспетчерский район, в который входят аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово.

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