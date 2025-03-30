Снайперы ВС РФ сорвали ротацию украинских боевиков на харьковском направлении

Минобороны РФ Снайперы группировки войск "Север" в режиме "свободной охоты" скрытно уничтожают особо важные цели и боевиков ВСУ, поддерживая боевую работу штурмовых, мотострелковых и танковых подразделений ВС России в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии