США снова попытаются создать коалицию по Ормузскому проливу

США не отказались от планов по созданию коалиции для «защиты» судоходства в Ормузском проливе. Как сообщает Axios, на следующей неделе в Лондоне пройдет встреча министров обороны западных стран, на которой американцы сделают ряд предложений, от которых лучше не отказываться.
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