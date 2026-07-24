США снова попытаются создать коалицию по Ормузскому проливу

США не отказались от планов по созданию коалиции для «защиты» судоходства в Ормузском проливе. Как сообщает Axios, на следующей неделе в Лондоне пройдет встреча министров обороны западных стран, на которой американцы сделают ряд предложений, от которых лучше не отказываться.