Россиянка узнала от немца правила хранения хлеба

вл

валерий лисицын

Ой , а мы без немца не знали как хлеб сберечь.😊 Надо было ей туда ехать чтобы узнать. У нас любая бабка из деревни хлеб научит выпекать и как хранить его. В деревнях пекли не на один день т.к. семьи были большие и хранить умели.