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Россиянка узнала от немца правила хранения хлеба

Россиянка узнала от немца правила хранения хлеба

В Новой Зеландии российская туристка познакомилась с немцем Крисом, который рассказал ей много интересных деталей о своей стране и России.

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Комментарии
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n
nyha
приезжай пидарас...бляди в России не перевелись...
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20 час.
вл
валерий лисицын
Ой , а мы без немца не знали как хлеб сберечь.😊 Надо было ей туда ехать чтобы узнать. У нас  любая бабка из деревни хлеб научит выпекать и как хранить его. В деревнях пекли не на один день т.к. семьи были большие  и хранить умели.
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19 час.

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