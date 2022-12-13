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Лука Дончич получил технический за то, что кричал на собственного одноклубника

Лука Дончич получил технический за то, что кричал на собственного одноклубника

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич получил технический во время матча с «Тандер» (121:114). В третьей четверти судьи наказали Дончича за то, что он кричал на собственного одноклубника Дуайта Пауэлла в паузе игры.

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