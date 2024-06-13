"Коммерсантъ": экс-полковнику СКР Избенко вменяют 16 эпизодов хищения вещдоков

Бывшего заместителя руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ Следственного комитета, полковника Александра Избенко обвинили в 16 эпизодах хищения вещдоков из четырех расследованных им уголовных дел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии