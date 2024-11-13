The Hill: Трамп презирает Зеленского и симпатизирует Путину

Global Look Press/Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com Избранный президент США Дональд Трамп демонстрирует симпатию к российскому лидеру Владимиру Путину и "глубокое презрение" к главе Украины Владимиру Зеленскому.
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