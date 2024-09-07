Украина атаковала Воронеж: главное за сутки

МОСКВА, 7 сентября, ФедералПресс. В Воронежской области началась детонация взрывоопасных предметов после атаки ВСУ, спецназ «Ахмат» уничтожил два украинских танка в Курской области, Иран опроверг сообщения о передаче ракет России.
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