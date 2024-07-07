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Царьград

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Посол Моргулов рассказал о создании единой валюты стран БРИКС

Посол Моргулов рассказал о создании единой валюты стран БРИКС

Пускай члены объединения и ведут переговоры, скорого появления единой валюты ждать не стоит. Пока что это перспектива довольно дальняя.

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