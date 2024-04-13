Бронированное стекло Tesla Cybertruck треснуло во время града

Cybertruck после града / © / xanderhud / Reddit Один из владельцев Cybertruck сообщил в социальной сети Reddit, что «лобовое стекло не выдержало внезапного ливня с градом в Остине , остальная часть транспортного средства выглядит нормально».
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