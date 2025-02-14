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Кроссоверы ушли «в отрыв»: сегмент SUV уверенно лидирует на российском рынке. Что покупают россияне сегодня?

SUV-C: самый популярный сегмент российского рынка Эксперты агентства «Автостат» рассказали, что в 2024 году самый большой объем продаж на рынке новых легковых автомобилей пришелся на сегмент SUV-C: в прошлом году было реализовано в общей сложности ….

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