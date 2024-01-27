Депутат Романов: важно продолжать чтить память о блокадниках Ленинграда

Необходимо помнить и чтить память блокадников Ленинграда во время Великой Отечественной войны, сказал в рамках открытия торжественно-траурного митинга в честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю, член фракции "Единая Россия" Михаил Романов.
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