Депутат Романов: важно продолжать чтить память о блокадниках Ленинграда

Необходимо помнить и чтить память блокадников Ленинграда во время Великой Отечественной войны, сказал в рамках открытия торжественно-траурного митинга в честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю, член фракции "Единая Россия" Михаил Романов.