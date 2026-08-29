Слюсарь сообщил о семи пострадавших при атаке БПЛА на Ростовскую область

Семь человек пострадали в результате массированной атаки беспилотников на Ростовскую область. Об этом на платформе «Макс» сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
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