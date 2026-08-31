Десантники принимают участие в подготовке рязанских мобильных огневых групп

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Инструкторы Воздушно-десантных войск (ВДВ) готовят мобильные огневые группы (МОГ) отряда "БАРС-Рязань" для защиты объектов Рязанской области от атак беспилотников.
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