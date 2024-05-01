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Захарова резко осудила возможность выдачи ЕС Киеву украинцев призывного возраста

Захарова резко осудила возможность выдачи ЕС Киеву украинцев призывного возраста

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла чрезвычайно резкой критике заявление министра обороны Польши Владислав Косиняка-Камыша, сказавшего о необходимости передать Украине граждан призывного возраста.

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