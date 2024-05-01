Захарова резко осудила возможность выдачи ЕС Киеву украинцев призывного возраста

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла чрезвычайно резкой критике заявление министра обороны Польши Владислав Косиняка-Камыша, сказавшего о необходимости передать Украине граждан призывного возраста.
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