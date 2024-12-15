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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яннис Адетокумбо: «Ждали, что мы с Лиллардом станем лучшей парой игроков в истории с первого дня. Но нужно время»

Лидеры «Бакс» вывели команду в финал Кубка НБА после победы над «Атлантой» (110:102). «Мы чувствуем себя более комфортно на площадке.

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