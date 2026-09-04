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В Словении почтили память советских воинов и партизан: венки к монументу возложили дипломаты РФ

В Рес­пуб­ли­ке Сло­ве­нии состо­я­лись памят­ные меро­при­я­тия, посвя­щён­ные годов­щи­нам собы­тий Вто­рой миро­вой вой­ны.

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