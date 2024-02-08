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Добрый Мир

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Это случилось: интервью с Путиным, длиною 2 часа, уже записано и выйдет 8 февраля – Такер Карлсон раскрыл подробности

Это случилось: интервью с Путиным, длиною 2 часа, уже записано и выйдет 8 февраля – Такер Карлсон раскрыл подробности

Вчера 61K прочитали Настоящую «кузькину мать» показал, конечно, журналист Такер Карлсон – он уже взял интервью у Путина! Это такого масштаба событие, что даже простой анонс набрал 50 миллионов просмотров всего за 9 часов и разом затмил вообще все остальные инфоповоды в мире.

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