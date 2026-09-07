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Вечерний Новосибирск

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Тысячу коров передали пострадавшим от пастереллеза новосибирским фермерам

Тысячу коров передали пострадавшим от пастереллеза новосибирским фермерам

На оперативном совещании 7 сентября в правительстве Новосибирской области глава минсельхоза Андрей Михайлов сообщил, что в регионе продолжается работа по восстановлению численности КРС.

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