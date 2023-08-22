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Ликвидирован катер ВСУ, обнаруженный недалеко от  российских газодобывающих установок -Минобороны РФ

Ликвидирован катер ВСУ, обнаруженный недалеко от  российских газодобывающих установок -Минобороны РФ

Минобороны сообщило о ликвидации украинского разведывательного катера в Черном море. Об этом сообщают "Известия" Пресс-служба Минобороны РФ сообщила о ликвидации 22 августа ночью украинского разведывательного катера в акватории Черного моря.

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