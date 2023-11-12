День памяти Спиридона и Никодима, просфорников Печерских отмечают 13 ноября 2023 года Ирина ЛысенкоЦерковный праздник День памяти Спиридона и Никодима, просфорников Печерских традиционно отмечает РПЦ в понедельник, 13 ноября 2023 года.
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