День памяти Спиридона и Никодима, просфорников Печерских отмечают 13 ноября 2023 года Ирина ЛысенкоЦерковный праздник День памяти Спиридона и Никодима, просфорников Печерских традиционно отмечает РПЦ в понедельник, 13 ноября 2023 года.