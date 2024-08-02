В США назвали главную фигуру обмена заключенными с Россией

NYT: советник Байдена Салливан заявил, что Красиков был ключевой фигурой обмена Отбывавший пожизненный срок в ФРГ разведчик Вадим Красиков, ликвидировавший чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в Германии, был ключевой фигурой проведенного между США и Россией обмена заключенными.
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