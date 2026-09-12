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ВС России нанесли удар по заводу ремонта военной техники ВСУ под Одессой

ВС России нанесли удар по заводу ремонта военной техники ВСУ под Одессой

Российские вооружённые силы нанесли удар по заводу, расположенного под Одессой, где осуществлялся ремонт военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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