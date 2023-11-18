Дачникам рассказали, чем дешевле отапливать дом

Ответ на вопрос, чем выгоднее обогревать дом, зависит от множества факторов. Нужно учитывать, насколько холодной и долгой будет зима, как сделана теплоизоляция дома и есть ли рядом с ним производство по заготовке дров или твердотопливных брикетов, рассказал профессор кафедры промышленных теплоэнергетических систем НИУ «МЭИ» Евгений Гашо в беседе с «Праймом».