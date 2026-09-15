Цены на газ в США и Европе скорректировались

Текущая цена газа в США достигла 3 USD/млн BTU, в Европе — 980 USD за 1000 м³. Биржа TTF в Нидерландах продает около 20 трлн кубометров газа ежегодно, ее объем торгов превышает внутренние потребности страны в 14 раз.
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