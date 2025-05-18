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Мода и Шоу-бизнес

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Актёра Кевина Спейси наградят на Каннском фестивале за достижения в жизни

Актёра Кевина Спейси наградят на Каннском фестивале за достижения в жизни

Издание Variety сообщило, что американский актёр Кевин Спейси получит награду за достижения в жизни. Он вернётся на Каннский фестиваль в воскресенье, спустя почти 10 лет после своего последнего появления там.

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