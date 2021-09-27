Вечерняя Москва

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Почти 200 тысяч контрактов заключили на столичном портале поставщиков в 2021 году

Почти 200 тысяч контрактов заключили на столичном портале поставщиков в 2021 году

За восемь месяцев 2021 года было заключено 198 тысяч договоров на портале поставщиков. Об этом в понедельник, 27 сентября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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