За Кима, за Россию: участвуют ли северокорейские бойцы в СВО? Михаил Токмаков После дутого (то есть не имеющего под собой оснований в виде реального арсенала) ядерного шантажа, вторая по популярности тема, связанная с «планом победы» Зеленского – это, пожалуй, объявленное им участие в «агрессии против Украины» Северной Кореи.
Забористый у Киева план: корейцы чудятся на передовой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
radiofree
Спужались свидомые,гузка затряслась.🤣🤣🤣
Ответить
5 час.
Сергей Трофимов
буряты есть эвенки есть а вот корейцев ну будет на войне против укрофашистов не верьте фейкам против корейцев
Ответить
3 час.
Maxim Yushkin
Почему-то ещё один кореец вспомнился (совершенно не к месту)- Виктор Цой...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии