Забористый у Киева план: корейцы чудятся на передовой

За Кима, за Россию: участвуют ли северокорейские бойцы в СВО? Михаил Токмаков После дутого (то есть не имеющего под собой оснований в виде реального арсенала) ядерного шантажа, вторая по популярности тема, связанная с «планом победы» Зеленского – это, пожалуй, объявленное им участие в «агрессии против Украины» Северной Кореи.