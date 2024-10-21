Медвежий угол
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Медвежий угол

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Забористый у Киева план: корейцы чудятся на передовой

Забористый у Киева план: корейцы чудятся на передовой

За Кима, за Россию: участвуют ли северокорейские бойцы в СВО? Михаил Токмаков После дутого (то есть не имеющего под собой оснований в виде реального арсенала) ядерного шантажа, вторая по популярности тема, связанная с «планом победы» Зеленского – это, пожалуй, объявленное им участие в «агрессии против Украины» Северной Кореи.

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Комментарии
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radiofree
Спужались свидомые,гузка затряслась.🤣🤣🤣
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5 час.
Сергей Трофимов
буряты есть  эвенки есть а вот корейцев ну будет на войне против укрофашистов не верьте фейкам против корейцев
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3 час.
Maxim Yushkin
Почему-то ещё один кореец вспомнился (совершенно не к месту)- Виктор Цой...
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