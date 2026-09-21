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Вести Севастополь

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В Севастополе расчищают реки перед сезоном дождей

В Севастополе расчищают реки перед сезоном дождей

Бригады «Севводоресурсов» убирают заторы и завалы из русел рек. Специалисты расчищают речные русла от заторов и устраняют завалы крупнейших водных артерий — рек Черная, Бельбек и Кача — и малых участков.

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