В Севастополе расчищают реки перед сезоном дождей

Бригады «Севводоресурсов» убирают заторы и завалы из русел рек. Специалисты расчищают речные русла от заторов и устраняют завалы крупнейших водных артерий — рек Черная, Бельбек и Кача — и малых участков.
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