Кураховская катастрофа ВСУ: «Какой Сырский? Теперь за все ответят махновцы-комбриги»

Радомир Маркуш 7 января 2024 г., 16:57 Бандеровцы сделали вывод из проигранной битвы за очередную «фортецю», чем ввергли в ужас американских стратегов Вот и подоспело официальное сообщение нашего Минобороны об освобождении «Южной» группировкой Курахово — наиболее крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса.