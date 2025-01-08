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Русский Днепропетровск

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  • Александр Жигилий
    Странное "сбитие" самолета такой очень дорогой ракетой, если пилот остался живой-здоровый!!!!! Значит завтра он снова...Сбитый на Украине...
  • Андрей Шишинов
    Ну а потом трибалтика, финская губерния и далее везде. А мелкобританию всё-же утопить. Всю.Курахово — наше! ...
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Кураховская катастрофа ВСУ: «Какой Сырский? Теперь за все ответят махновцы-комбриги»

Радомир Маркуш 7 января 2024 г., 16:57   Бандеровцы сделали вывод из проигранной битвы за очередную «фортецю», чем ввергли в ужас американских стратегов Вот и подоспело официальное сообщение нашего Минобороны об освобождении «Южной» группировкой Курахово — наиболее крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса.

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