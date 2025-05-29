Мобильную связь в Алтайском крае в 2025 году впервые проведут в 40 деревень

Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко В 2025 году 40 населенных пунктов Алтайского края получат качественную мобильную связь, сообщил губернатор региона Виктор Томенко, выступая на сессии АКЗС с докладом о работе правительства за прошлый год.