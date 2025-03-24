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В проекте "Надежный партнер" рассказали о важности внутреннего рынка для "Роснефти"

В проекте "Надежный партнер" рассказали о важности внутреннего рынка для "Роснефти"

Эффективность работы компаний следует оценивать не только по бесконечному количеству финансовых и экономических показателей, но по тому, связывают ли они свое развитие с Россией, слышат ли слова президента РФ Владимира Путина о приоритете поставок на внутренний рынок, считает заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.

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