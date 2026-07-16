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«Хватит на всех»: Минобороны РФ обратилось к врагам России

«Хватит на всех»: Минобороны РФ обратилось к врагам России

Министерство обороны России обратилось к врагам нашей страны. https://listaj.ru/hvatit-na-vseh-minoborony-rf-obratilos-k-v.

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