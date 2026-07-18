‼️🇺🇸🇮🇷Армия США снова наносит удары по Ирану ▪️Удары направлены на «снижение военных возможностей Ирана», сообщает Центральное командование ВС США.
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‼️🇺🇸🇮🇷Армия США снова наносит удары по Ирану ▪️Удары направлены на «снижение военных возможностей Ирана», сообщает Центральное командование ВС США.
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